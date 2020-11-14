CHP'li İBB’nin yapmadığı yolları bakanlık ve ilçe belediyeleri yapıyor!

BAHÇEŞEHİR'E BAĞLANACAK

Güvercintepe'nin de trafik yükünü azaltacak olan yolda yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yasin Kartoğlu, işçilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Mahalleler arasındaki ulaşımı daha kısa tutmak için Gökdemir Caddesi, Şahintepe'de yapımı devam eden Hal Yolu'na entegre edilerek Bahçeşehir'e bağlanacak.

1,1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNA VE 3 ŞERİTLİ OLACAK

Yapımı devam eden Gökdemir Caddesi 1 gidiş, 1 geliş ve bir de tırmanma şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak. Bin 130 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğindeki cadde için 4 bin 70 ton asfalt serimi yapılacak. Aynı zamanda yoldaki suyun tahliyesi için 400 metre drenaj çalışması ve şev olukları yapılacak.