CHP'li İBB’nin yapmadığı yolları bakanlık ve ilçe belediyeleri yapıyor!

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yarım bıraktığı Başakşehir Şahintepe bağlantı yolunu tamamlıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İBB’nin yarım bıraktığı Başakşehir Şahintepe bağlantı yolunu tamamladık. Güvercintepe’de trafik yoğunluğunu azaltacak Gökdemir Caddesi ile mesafeler kısalacak, Bahçeşehir’e ulaşım kolaylaşacak” dedi. İBB, bütçesinin olmadığını iddia ederek İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmamıştı.

Başakşehir Belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı Başakşehir Şahintepe bağlantı yolunu tamamlıyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Gönülleri birleştirdiğimiz gibi yolları da birleştiriyoruz. İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Şahintepe bağlantı yolunu tamamladık. Güvercintepe'de trafik yoğunluğunu azaltacak Gökdemir Caddesi ile mesafeler kısalacak, Bahçeşehir'e ulaşım kolaylaşacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; bütçesinin olmadığını iddia ederek İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.





BAŞAKŞEHİR'E MESAFELERİ KISALTACAK BİR YOL DAHA

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı bir yolu daha tamamlıyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapımı devam eden Gökdemir Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen cadde, Güvercintepe'deki trafiği rahatlatırken, Başakşehir ve Kayaşehir'deki vatandaşların da ulaşımını rahatlatacak.

Başakşehir ve Kayaşehir'deki vatandaşların ulaşımını rahatlatacak olan Güvercintepe Mahallesi'ndeki Fatih ile İstiklal Caddesi arasındaki yolda sona gelindi.

BAHÇEŞEHİR'E BAĞLANACAK

Güvercintepe'nin de trafik yükünü azaltacak olan yolda yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Yasin Kartoğlu, işçilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Mahalleler arasındaki ulaşımı daha kısa tutmak için Gökdemir Caddesi, Şahintepe'de yapımı devam eden Hal Yolu'na entegre edilerek Bahçeşehir'e bağlanacak.

1,1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNA VE 3 ŞERİTLİ OLACAK

Yapımı devam eden Gökdemir Caddesi 1 gidiş, 1 geliş ve bir de tırmanma şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak. Bin 130 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğindeki cadde için 4 bin 70 ton asfalt serimi yapılacak. Aynı zamanda yoldaki suyun tahliyesi için 400 metre drenaj çalışması ve şev olukları yapılacak.

İBB, ŞEHİR HASTANESİ'NİN DE BAĞLANTI YOLLARINI YAPMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HASTANE YOLLARINI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO HATTINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPIYOR

İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir - Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.