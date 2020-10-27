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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Üstlenmedikleri bir asfalt kalmıştı! Emek hırsızı CHP'li İBB iş başında Üstlenmedikleri bir asfalt kalmıştı! Emek hırsızı CHP'li İBB iş başında Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Formula 1'in yapılacağı asfaltı yeniledi. Aak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Formula 1'in asfaltının kendileri tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. İşte proje hırsızı CHP'li İBB'nin paylaştığı o fotoğraflar.... Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 12:17
Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Formula 1'in yapılacağı asfaltı yeniledi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından; Formula 1'in asfaltının kendileri tarafından yenilendiğini gösteren fotoğraf paylaşması tepkiyle karşılandı. GALERİ DEVAM EDİYOR YERLİKAYA: "ASFALT YENİLEME ÇALIŞMALARINI ÜSTLENEN VE TAMAMLAYAN BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Intercity Park'ta yapılacak #TurkishGP için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve tüm Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına İstanbullular ve Formula 1 severler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. INTERCİTY PARK'TAN BAKAN KARAISMAİLOĞLU VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TEŞEKKÜR Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity Park da; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada; asfalt yenileme çalışmalarını üstlenen ve tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.
Intercity Park'ın açıklamasında; "T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak Formula 1 için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenerek tamamlanmasını sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı, pistte gece gündüz çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Intercity Park; söz konusu paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurumsal hesaplarını etiketledi.