Otobüsler garajda mı? Esas bunun adı organize kötülük İBB!

İstanbul'da Kovid-19 kapsamında, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesine gidildi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerine geçildi. Sanayi kesiminde çalışanların mesaisi, 9 Kasım'dan itibaren sabah saat 07.00'de başlıyor. Öğrenciler ise saat 09.30'da derse başlıyor.

İETT OTOBÜSÜNDE YOĞUNLUK!

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin önlemlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait otobüslerinde yoğunluğun yaşanması dikkat çekiyor.

MK13 Şahintepe-Olimpiyatköy İETT hattında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

'ORGANİZE KÖTÜLÜK' DEMİŞLERDİ

İstanbul'da 29 Mart sabahı, 62 numaralı Kağıthane-Kabataş hattında oluşan kalabalık tablo da büyük tepki toplamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun ise 62 numaralı İETT otobüsünde hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçlayarak, Twitter hesabından, "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulunmuştu.

SAVCILIK: İŞE GİTMEK İÇİN BİNDİLER

30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, iddiasını yineleyerek, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" demişti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BELBİM'den gelen kayıtları inceleyerek Fazilet durağında kimsenin binmediğini ve otobüsteki yolcuların birbirinden bağımsız, mesailerine giden vatandaşlar olduğunu tespit etmişti.

ONGUN İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası, İBB Sözcüsü tarafından itiraf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk TV'de katıldığı bir programda, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıklamıştı.

Ongun, "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" ifadelerini kullanmıştı.

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