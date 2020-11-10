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Yönetmen Murat Şeker’den İBB ve Kadıköy Belediyesi’ne sert tepki! Sosyal medyadan isyan etti

Ünlü yönetmen , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ’li ve ’ne tepki gösterdi. ’nda yapılan çalışmaları bir türlü bitiremeyen belediyeye isyan eden Şeker, sular içinde kalan yolun fotoğrafını çekip "Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüş yolunu onarmak, düzgün hale getirmek ister misiniz Kadıköy Belediyesi?" yorumunda bulundu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Yönetmen Murat Şeker’den İBB ve Kadıköy Belediyesi’ne sert tepki! Sosyal medyadan isyan etti

Yönetmen Murat Şeker, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem Kadıköy Belediyesi'ne, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Şeker, sular içinde kalan yolun fotoğrafını çekip "Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüş yolunu onarmak, düzgün hale getirmek ister misiniz Kadıköy Belediyesi?" yorumunda bulundu.

Şeker ayrıca İBB'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Yoğurtçu Parkı ve Kurbağalıdere'deki şu şeritleri kaldırmadınız.
Az önce yürüyüş yaparken rüzgâr nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı, düştüm. Yaralandım. Lifim kopmamıştır umarım. Lütfen burayı bitirin, şeritleri kaldırın" diye yazarak düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.

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