Azerbaycan Ağdam’ın asıl sahipleri A Haber’ konuştu: Allah benim ömrümden kessin Türk dünyasının lideri olan Erdoğan’a versin
Azerbaycan hem sahada hem de masada şanlı bir zafere imza attı. Bundan tam 27 yıl önce Ermeni işgali nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalanların sevinci bir başka oldu. Artık eve dönme zamanı geldi ve hazırlıklar başladı. A Haber ekibi Azerbaycanlı kardeşlerimize mikrofon uzattı.
Tam 27 yıl süren Ermenistan işgali bitti. Bölgeye dönüşler başlıyor.
Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle birlikte Ağdam'ı yıllar önce terk edenler geri dönecekleri anı büyük bir heyecanla bekliyor.
A Haber mikrofonlarına konuşan Ağdam'ın sakinlerinden Azerbayancalı teyze, "Her şeyi geldiğimizi gittiğimizi her şeyi çok özledik. Her gün her gece rüyalarımıza giriyor. Torunlarımdan beni oraya götürmelerini istiyorum." dedi.
Ağdamlı başka bir isim, "Ben o vakit 23 yaşındaydım şimdi 51 yaşındaydım. Bunu yaşamak benim için hayaldi. Bize öz vatanımız Ağdam lazım. Oraya gitmenin hayali ile yaşıyoruz. Allah benim ömrümden kessin Türk dünyasının lideri olan Erdoğan'a versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin canın sağ eyledin" diye konuştu.
Bölge halkı A Haber mikrofonlarına konuştu