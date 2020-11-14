Ağdamlı başka bir isim, "Ben o vakit 23 yaşındaydım şimdi 51 yaşındaydım. Bunu yaşamak benim için hayaldi. Bize öz vatanımız Ağdam lazım. Oraya gitmenin hayali ile yaşıyoruz. Allah benim ömrümden kessin Türk dünyasının lideri olan Erdoğan'a versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin canın sağ eyledin" diye konuştu.