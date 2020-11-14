Son dakika: MSB duyurdu: Rus heyet ile toplantılar sürecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'da Karabağ'daki ateşkese ilişkin bir açıklama geldi.

Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı belirtilen açıklamada, "Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir. denildi.

Açıklamada Libya'daki gelişmelere de değinildi. Siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerni yakından takip edildiği belirtildi; Bakan Akar'ın bugün Libya Savunma Bakanı ile görüşeceği duyuruldu.

2020 YILI İÇERİSİNDE PKK'YA AĞIR DARBE

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 124 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 105 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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