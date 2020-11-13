Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin baba ocağında gurur var!

Özlem Türeci'nin baba ocağı Rize'nin Fındıklı ilçesinde apayrı bir sevinç var. 20 yıl önce babasını kaybeden, iki kız kardeş olan Türeci'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki yakın akrabaları ile Uğur Şahin'i memleketi İskenderun'da tanıyanlar SABAH'a konuştu.



Fındıklı ilçesinde Türeci'nin kuzeni Fetih Türeci (65), "Özlem küçükken köyüne gelirdi ama uzun zamandır gelemedi. Özlem, okudu, doktor oldu. Şimdi ise başarılarından bahsedilen biri oldu. Özlem'in babası Yurdanur abi, en son 20 yıl önce buraya gelmişti. Çocuklara bebekler, oyuncaklar getirmişti. Özlem hem Türkiye'nin hem dünyanın gururu oldu" dedi. Türeci'nin diğer kuzeni Bina Türeci ise "Başarısı bizlere gurur yaşattı. Çarşıya indiğimde herkes bizi tebrik etti. Özlem Almanya'da doğdu. Küçükken buralara gelir, dere kenarında, çaylık bahçelerde oynardı. O zamanlarda bile çok hareketli ve akıllı bir kızdı. Özlem ve eniştemizle iftihar ediyoruz" diye konuştu.