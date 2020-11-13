Son dakika: Batının korkunç yüzü ortaya çıktı!

"BEN ŞERİFİM" DİYORLAR

Araştırmaya katılan bir polis, "İnsanları, sinirlenen insanları bile konuşmanızla sakinleştirebilirsiniz. Her iki taraf da huzur içinde yoluna gider. Ya da, 'Ben bu şehirde şerifim, benim dediğim olacak' diye davranırsınız. Ve bu şekilde davranan çok polis var" dedi. Prof. Singelnstein ırkçılık araştırması için 3 bin 370 kişi ile görüşüldüğünü açıkladı.