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Kovid-19 yoğun bakım servislerinde neler yaşanıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu video ile uyardı

, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşlara bir kez daha koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Kovid-19 yoğun bakımlarında yaşananları gözler önüne seren videoyu paylaşan böylece, '''Koronavirüs sonrası yoğun bakımda neler yaşanır?' sorusuna da cevap vermiş oldu.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
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Kovid-19 yoğun bakım servislerinde neler yaşanıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu video ile uyardı

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske, mesafe ve temizlik vurgusu yaptı.

Kovid-19 yoğun bakım servislerinde neler yaşanıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu video ile uyardı KOVİD-19 YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE NELER YAŞANIYOR? SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BU VİDEO İLE UYARDI

ayrıca Kovid-19 servisinin zorluğuna dair videolar paylaştı.

Paylaşılan videolarda 'Koronavirüs sonrası yoğun bakımda neler yaşanır?' sorusu da cevap bulmuş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.

Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımlarda Covid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi.

Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken, diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi.

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