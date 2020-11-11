Dünyaya koronavirüs aşısının müjdesini veren BionTech kurucusu Uğur Şahin'in evi görüntülendi
Koronavirüs karşı yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarının sonucu merakla bekleniyordu. Müjdeli haber Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BionTech firmasından geldi. 4 yaşında gittiği Almanya'da ülkenin en zengin 100 insanı arasına giren Şahin'in Hatay İskenderun'da dünyaya geldiği ev görüntülendi. Prof. Dr. Uğur Şahin yine geçtiğimiz günlerde Turkuvaz’ın yeni dergisi INBUSINESS’ a özel açıklamalar yapmıştı.
Uğur Şahin'in şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.
'KOMŞUMUZDU'
Hatay'da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı.
Prof. Dr. Şahin'in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:
"Uğur Şahin, çok küçük yaşta önce Niğde'ye oradan da Almanya'ya gitti. Uğur Şahin'in anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğur'un annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğur'un dedesi İbrahim, anneannesi Kibare. Uğur'un üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul'da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım.
Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersin'de yaşadığını biliyorum. Annesi bir ara Mersin'de ev almıştı. Daha sonra annesi Almanya'ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderun'a gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur'un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı."
'UĞUR'UN BİZİM EVDE AYRI BİR YERİ VARDIR'
Prof. Dr. Uğur Şahin'in kanser alanında olduğu gibi koronavirüste de dünyada yankı uyandıran çalışmalar yaptığını kaydeden Uygur, "Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır. Evimiz karşı karşıyaydı. Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken, gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Uğur'u kolundan tutarak, kenara çekmiş. Daha sonra annesi, Uğur'u annemin yanına getirdiğinde sık sık 'Senin hayatını kurtaran teyze' diye söyledi. Aradan yıllar geçti, bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyduk, duyuyoruz" dedi.
İnbusiness dergisi ilk sayısında Uğur Şahin'i kapak yaptı
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan dergi, ilk sayısında Kovid- 19 aşısını geliştiren Türk doktor Prof. Uğur Şahin'i ve Almanya'da kurduğu değeri 22 milyar doları aşan BioNTech şirketinin çarpıcı öyküsünü kapağına taşmıştı.
Nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan, İskenderun doğumlu bu Türk, BioNTech'in Almanya'nın Mainz kentindeki merkezine bisikletiyle gidip gelen mütevazı bir bilim adamı. Bugünlerde tüm dünya medyasının peşinden koştuğu Şahin, INBUSINESS'a verdiği röportajda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşının geliştirme sürecini ve bundan sonraki günlerde dünyayı neler beklediğini anlatmıştı.
KANSERİ DE BİTİRECEK
Prof. Dr. Uğur Şahin, Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Saarland Üniversitesi'nde kanserle ilgili çalışmalar yaptı. Kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayıran aşı üzerinde çalıştı.
2021'DE TÜRKİYE'DE
-SON aşamadayız. Avrupa İlaç Ajansı EMA ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'den gelecek onayı bekliyoruz.
-ALMANYA Marburg'da da bir üretim tesisi açtık. Ayda 110 milyon doz üretim yapacağız.
-2021 bitmeden 1.5 milyar doz aşının dağıtımı yapılacak.
-OCAK-Şubat- Mart'ta Türkiye'ye aşı gönderilecek.
-AŞILAR -70 derece nakledilecek.
-AŞI, iki doz uygulanacak. İlk dozdan 28 gün sonra virüse karşı koruma sağlayacak. Fiyatı ise 159 TL olacak.