Dünyanın konuştuğu Türk Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? İşte Kovid-19 aşısını bulan o ismin hayatı

Koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve aşıyı bulan Alman BioNTech firması dünya gündeminin ilk sırasında. Firma sahibi Türkiye kökenli Uğur Şahin, eşi bilim insanı Özlem Türeci ile birlikte 3,9 milyar dolarlık servetle Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi. BioNTech'in piyasa değeri ise 20 milyar euroyu aşmış durumda. Dağıtımı yıl başında başlayacak olan aşının gelecek yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Peki Dünya'nın konuştuğu o isim Prof. Dr. Uğur Şahin kim? İşte Şahin'in hayatını anlatan özel haberimiz...