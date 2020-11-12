12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İzmir depreminin simgelerinden Elif Perinçek taburcu edildi

Son dakika: İzmir depreminin simgelerinden Elif Perinçek taburcu edildi

Son dakika haberine göre 'de depremde enkaz altından 65 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki , kardeşleri Elzem ve Ezel ile anneleri 'in tedavileri tamamlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
Son dakika: İzmir depreminin simgelerinden Elif Perinçek taburcu edildi

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Perinçek ailesi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından EÜ Hastanesinden ayrıldı.

Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu ELİF KAHRAMANIN ELİNİ BÖYLE TUTTU! PARMAĞIN SAHİBİ A HABER'E KONUŞTU

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aileye geçmiş olsun dileyerek, "Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perinçek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perinçek, 4 çocuğuyla Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Seher Dereli Perinçek ve iki çocuğu depremden bir gün sonra, ailenin üç yaşındaki üyesi Elif ise 65 saat sonra enkazdan kurtarılmıştı. 7 yaşındaki Umut Perinçek ise hayatını kaybetmişti.

Küçük kızın, ambulansa götürülürken arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu anlar, İzmir depreminin sembol görüntüleri arasına girmişti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İzmir depreminin simge isimlerinden 3 yaşındaki Elif Perinçek | Fotoğrafçı o anları anlattı: Benim için de bir mucize oldu İZMİR DEPREMİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN 3 YAŞINDAKİ ELİF PERİNÇEK | FOTOĞRAFÇI O ANLARI ANLATTI: BENİM İÇİN DE BİR MUCİZE OLDU
İzmir depreminin sembollerinden oldu! Elif Perinçekin fotoğrafını çeken isim konuştu İZMİR DEPREMİNİN SEMBOLLERİNDEN OLDU! ELİF PERİNÇEK'İN FOTOĞRAFINI ÇEKEN İSİM KONUŞTU
Sağlık Bakanı Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti SAĞLIK BAKANI KOCA AYDA VE ELİF BEBEĞİ ZİYARET ETTİ
Eliften ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı ELİF'TEN İLK ADIM: ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN MİNİK ELİF YÜRÜMEYE BAŞLADI
Son dakika: Mucize çocuk Elif! İşte annesiyle bir araya gelme anı SON DAKİKA: MUCİZE ÇOCUK ELİF! İŞTE ANNESİYLE BİR ARAYA GELME ANI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA