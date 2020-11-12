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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

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