ELİF'İN ENKAZDAN KURTARILMA ANINDA NELERE TANIK OLDUNUZ?

Ekip arkadaşlarımız zaten geceden beri çok yoğun bir şekilde çalışıyordu. Elif kızımızın babası da oradaydı, ailesinin çıkarıldığı yere göre Elif'in nerede olabileceğini tahmin etmeye çalışıyor ve ekiplerimize bilgi veriyordu. Sabah saatlerinde bir hareketlilik oldu. Bir ses geldi, birden herkes oraya yöneldi. Saat 07.30 gibi "Bir kişi bulundu" dediler. Ekibimizden Muammer Abimiz oradaydı. Belli bir noktadan Elif'i gördükleri haberini aldık. O esnada diğer fotoğrafçı arkadaşım ekibin yanındaydı, ben de uzaktan çekim yapmak için itfaiye aracının üzerine çıktım. Daha iyi bir açı bulurum diye düşündüm. Tam o sırada sevinç çığlıkları ve alkışlar duydum. Kızımızın hayatta olduğunu öğrenince büyük bir sevinç dalgası yaşandı. Muammer Abi'yle göz göze geldik. Deklanşöre bastım. Benim için de unutulmaz bir an oldu. Nasıl desem? Benim için de bir mucize oldu.