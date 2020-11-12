VGM'den son dakika burs açıklaması! 2020-2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştirdiler. Ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları ise 30 Ekim'de sona erdi. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. VGM'den burs sonuçları hakkında açıklama geldi. Peki, 2020-2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? haberin detayları...

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği duyuruldu. Başvuru sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, "ükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denildi. Sonuçlar ile ilgili tarih bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.