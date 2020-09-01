Yalan vaatlerin mimarı İmamoğlu! CHP’li İBB Hamidiye suya zam yaptı

Geçtiğimiz aylarda İBB'ye ait Hamidiye Su'ya yüzde 11 zam yapan İmamoğlu yönetimi, bugün bir zam daha yaptı. İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla fiyatlar 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 liraya yükseldi.