'Askeri casusluk'tan tutuklanan Müyesser Yıldız adli kontrol kararıyla tahliye edildi

İSTİHBARAT KESİLDİ

İddianamede Erdal Baran ile Müyesser Yıldız arasında 17 Aralık 2019'da geçen yaklaşık 6 dakikalık konuşmaya ait tapelerde şu ifadeler yer alıyor: M.Y: Neyse Suriye işi bitti artık, biz Libya'ya bakalım.

E.B: Libya mı?

M.Y: Herhalde yani

E.B: Ben sana onu söylemedim dimi?

M.Y: Yok

E.B: Libya'ya gidecek birlik hazırlık yapıyor şu anda

M.Y: Nereden gidiyor abi, birlik nereden?

E.B: İstanbul'dan .... Mekanize Piyade Tugayı. Hazırlık yapıyorlar.

M.Y: Sen ne zaman ineceksin Suriye'ye?

E.B: Abla Ocak 15'inden sonra ineceğim.

M.Y: Tamam, tamamdır abi, gelen giden istihbarat raporu var mı?

E.B: İstihbarat raporları kesildi.