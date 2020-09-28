ODA TV'nin casusluk soruşturmasında Müyesser Yıldız ve astsubay Erdal Baran'ın yüzlerce tapesi çıktı

Sabah gazetesinden Sema ALİM DALGIÇ'ın haberine göre; ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız hakkında 'Askeri casusluk' yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 180 sayfalık iddianamenin bir numaralı şüphelisi astsubay Erdal Baran olurken iki numaralı şüpheli Müyesser Uğur Yıldız, üç numaralı şüpheli ise Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel oldu. İddianamede, şüphelilerin 'Zincirleme olarak devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan cezaları talep edildi.

180 SAYFALIK İDDİANAME

Başsavcı Vekili Kaçmaz tarafından hazırlanan iddianame 8 bölümden oluşuyor. Bölümler şu şekilde: Soruşturmanın başlaması, Delillerin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına ilişkin işlemler, Şüphelilere isnat edilen somut eylemler ve bu eylemlerine ilişkin deliller, Şüphelilerin deliller ilişkilendirilmesi, Hukuki vasıflandırma, Şüpheli savunmaları, Sonuç ve Talep…

LİBYA KONUSUNU TEK TEK ANLATMIŞ

İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli şüpheli Erdal Baran'ın suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Tatkik Elektronik Harp Tugayı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptığı yer aldı. Baran'ın ODATV'ci Müyesser Yıldız ile TELE 1'ci İsmail Zeki Dükel'e bilgi aktardığı, bu bilgilerin ise kısa süre içerisinde haber yapıldığının tespit edildiği yer aldı.

Baran'ın özellikle Suriye ve Libya'ya yönelik olarak TSK tarafından büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen askeri harekâtların öncesi veya sonrasında elde ettiği bilgileri şüphelilere vakit kaybetmeksizin servis ettiğine ilişkin tapelere de yer verildi.

İddianamede, şüpheli Erdal Baran ve Müyesser Uğur Yıldız'ın görüşme tapeleri yaklaşık yüz sayfalık bölümde ayrıntılı olarak yer aldı.

Şüpheli Erdal Baran'ın devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıkladığı, Libya'ya gönderilmesi muhtemel birlikte, Türk askerinin Suriye içerisindeki harekât tarzı hakkında edindiği bilgileri ODA TV haber sitesinde gazeteci Müyesser Yıldız'a aktardığı, Müyesser Yıldız'ın de kendisine istihbarat raporlarını sorduğu, istihbarat raporlarının kesildiği bilgisini verdiği anlaşıldı.

GİZLİ BİLGİLERİ YILDIZ VE DÜKEL'E SIZDIRDI

İddianamenin sonuç bölümünde, şüpheli Baran'ın asker olması nedeniyle çeşitli şekillerde elde ettiği ve devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 'gizli' nitelikteki bilgileri şüpheliler Müyesser Uğur Yıldız ve İsmail Zeki Dükel'e aktardığı belirtildi. Şüpheliler Müyesser Uğur Yıldız ve İsmail Zeki Dükel'in gazeteci olmaları nedeniyle bu bilgileri gazetecilik faaliyeti adı altında basın özgürlüğü için tanımlanan yasal sınırları aşarak kamuoyuna açıkladıkları ifade edildi.