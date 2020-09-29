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ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın ihaneti belgelendi! TSK’daki köstebek astsubayın şok eden tapeleri ortaya çıktı

’daki köstebek astsubayın Türk ordusunun ve ’daki harekatlarına yönelik “çok gizli” bilgileri ODA Haber Müdürü ’a aktarmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şok bilgiler yer aldı. Operasyonu katılacak askerlerin hangi yolu izleyeceğinden, şehit ve yaralıların taşınacağı güzergahlara kadar önemli bilgileri sızdıran köstebeğin, diğer askerleri arayarak kendisinden istihbarat raporu isteyen Müyesser Yıldız ile köşe yazılarını beraber yazdıklarını anlattığı ortaya çıktı. Müyesser Yıldız’ın ele geçirilen notlarında ise köstebekten aldığı bilgileri yazılarına aktardığı tespit edildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın ihaneti belgelendi! TSK’daki köstebek astsubayın şok eden tapeleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli astsubay başçavuş Erdal Baran'ın "çok gizli" bilgileri ODATV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel'e aktarmasıyla ilgili hazırladığı iddianamede, şüpheliler hakkında 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanan 180 sayfalık iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı.

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ŞEHİT GÜZERGAHLARINDAN, GÖREVLİ KOMUTANLARA
Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi astsubay Erdal Baran'ın şüpheli Müyesser Yıldız ile Tele 1 Temsilcisi İsmail Dükel'e özellikle Suriye ve Libya'ya yönelik TSK'da gizlilik içerisinde yürütülen askeri harekâtların öncesi veya sonrasında elde ettiği bilgileri vakit kaybetmeksizin servis ettiğine ilişkin kaydedilen tapelere geniş yer verildi.

Görüşmelerde aktarılan bilgiler, savcılık tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na da sorularak gerçeklikleri doğrulandı. Köstebek Baran'ın Libya'da olası şehit ve yaralı askerlerin hangi ülke üzerinden nasıl taşınacağı konusunda çok gizli bilgileri Müyesser Yıldız'a aktardığı, Suriye ve Libya'da görev yapacak birlik ve komutanların isimlerini de askerlerin gideceği güzergah detaylarıyla birlikte paylaştığı belirlendi.

'MÜYESSER ABLA İLE BERABER YAZIYORUZ"
İddianamede astsubay Erdal Baran'ın, astsubay O.A.'yı arayarak "ODA TV'yi okuyor musun? Müyesser Yıldız var. TSK'yla ilgili yazılara benim yazımdır haberin olsun. Müyesser Abla ile beraber yazıyoruz" dediği, savcılığın Müyesser Yıldız'a ait köşe yazılarında yaptığı incelemelerde ise ikili arasında geçen görüşmelerden edinilen bilgilere yazılar da yer verildiği tespit edildi. Aynı zamanda Müyesser Yıldız'ın evindeki notlarda ise tapelerde geçen konuşmaların kaydedildiği notlar bulundu.

KÖSTEBEK "BEN HASTAYIM"
Türk adaletine sığındığını pişman olduğunu belirten astsubay Erdal Baran'ın ifadesinde Müyesser Yıldız ile İsmail Zeki Dükel'e göndermiş olduğu SMS'lerin kendisine ait olduğunu, bu kişilerin sürekli kendisine Libya'ya ne zaman gidileceğini sordukları için kendisinin de bu bilgileri ilettiğini, Müyesser Yıldız'ın kendisinden 3 kez evrak göndermesini istediğini, yaklaşık 10-12 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü anlatarak kendisini savunmaya çalıştı. Müyesser Yıldız ifadesinde görüşme yaptığı askerin anlattığı bilgileri ciddiye almadığını belirtse de telefon görüşmelerinde şüpheliden istihbarat raporu istediği, köstebek askerin ise "abla istihbarat raporları kesildi" cevabını verdiği belirtildi.

Halit TURAN \ SABAH

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