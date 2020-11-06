İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Disiplin kurulu Özdağ'dan 7 gün içinde savunma yapmasını istedi.

İP'Lİ ÖZDAĞ'DAN BİR İDDİA DAHA

Karara Twitter hesabından yanıt veren Özdağ, "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan davası devam eden avukat ile bütün il protokolunun oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?" dedi.

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