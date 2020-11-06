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Son dakika: İYİ Parti'de FETÖ krizi büyüyor! Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Genel Başkan Yardımcısı FETÖ imamıyla yemek yedi

Son dakika haberi... İYİ Parti'de krizi giderek tırmanıyor. İYİ Parti Milletvekili , partisinin İstanbul İl Başkanı 'ya yönelik iddiaları nedeniyle savunma yapmaya çağırılmasına cevap verdi. Özdağ, İYİ Parti genel başkan yardımcısının, 'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan bir avukatla yemek yediğini belirterek, “Merak ediyorum, Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: İYİ Parti'de FETÖ krizi büyüyor! Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Genel Başkan Yardımcısı FETÖ imamıyla yemek yedi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Disiplin kurulu Özdağ'dan 7 gün içinde savunma yapmasını istedi.

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İP'Lİ ÖZDAĞ'DAN BİR İDDİA DAHA
Karara Twitter hesabından yanıt veren Özdağ, "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan davası devam eden avukat ile bütün il protokolunun oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?" dedi.

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