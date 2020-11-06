06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi

ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi

’de seçimlerden sonra başlayan kaos ortamı giderek büyüyor. Tüm dünya Twitter’ın mevcut başkan Trump’a uyguladığı sansürü konuşurken Biden toplu kullanıldığına ilişkin görüntüler ortalığı karıştırdı. Bu videoya da sansür uygulanırken Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi

Amerika'da ile arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı. Joe Biden, zafere adım adım ilerlerken Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını savunuyor.

ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi ABD'DE SEÇİM KAOSU! BİDEN'A TOPLU OY İDDİASI! TRUMP YANLILARI AĞIR SİLAHLARLA SOKAĞA İNDİ

BIDEN'A TOPLU OY

Ölülere oy kullandırıldığını iddia eden Trump cephesinden yeni bir iddia daha geldi. paylaşılan görüntülerde, iki kişinin bir polisin gözetimi altında Joe Biden'a toplu bir şekilde oy kullandığı görülüyor.

TWITTER YASAKLIYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.

Art arda yaptığı açıklamalarda, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump'a, destek sokaktan geldi.



TRUMP'ÇILAR AĞIR SİLAHLARLA SOKAKLARDA

Amerikan medyasının son 2 gündür "Trump kaybederse sokaklarda kaos olur" uyarısı ete kemiğe büründü. Amerika'nın birçok eyaletinde protestoda bulunan Trump destekçileri olası kaos ihtimali üzerine ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.

ABD seçiminde Twitter'dan Trump'a sansür! Sabah yazarı Melih Altınok kaleme aldı: Sansürcübaşı ABD SEÇİMİNDE TWİTTER'DAN TRUMP'A SANSÜR! SABAH YAZARI MELİH ALTINOK KALEME ALDI: SANSÜRCÜBAŞI
‘Tarafsız Twitter’dan Trump’a sansür! Sosyal medya ve manipülasyon ‘TARAFSIZ TWİTTER’DAN TRUMP’A SANSÜR! SOSYAL MEDYA VE MANİPÜLASYON
Son dakika...Twitter'dan bir sansür daha: Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı SON DAKİKA...TWİTTER'DAN BİR SANSÜR DAHA: AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANININ HESABINI ASKIYA ALDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA