ABD'de seçim kaosu! Biden'a toplu oy iddiası! Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi
ABD’de seçimlerden sonra başlayan kaos ortamı giderek büyüyor. Tüm dünya Twitter’ın mevcut başkan Trump’a uyguladığı sansürü konuşurken sosyal medyada Biden toplu kullanıldığına ilişkin görüntüler ortalığı karıştırdı. Bu videoya da sansür uygulanırken Trump yanlıları ağır silahlarla sokağa indi.
Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı. Joe Biden, zafere adım adım ilerlerken Donald Trump seçimlerde hile yapıldığını savunuyor.
BIDEN'A TOPLU OY
Ölülere oy kullandırıldığını iddia eden Trump cephesinden yeni bir iddia daha geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kişinin bir polisin gözetimi altında Joe Biden'a toplu bir şekilde oy kullandığı görülüyor.
TWITTER YASAKLIYOR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.
Art arda yaptığı açıklamalarda, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump'a, destek sokaktan geldi.
TRUMP'ÇILAR AĞIR SİLAHLARLA SOKAKLARDA
Amerikan medyasının son 2 gündür "Trump kaybederse sokaklarda kaos olur" uyarısı ete kemiğe büründü. Amerika'nın birçok eyaletinde protestoda bulunan Trump destekçileri olası kaos ihtimali üzerine ağır silahlarla sokaklarda poz verdi.