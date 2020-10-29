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Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi

Son dakika haberleri... İYİ , disipline sevk edildi. İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ için alınan kararın arkasında il ve ilçe başkanlarının olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: Ümit Özdağ disipline sevk edildi

Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi hakkında İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İl ve ilçe başkanlarıızın isteği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disipline sevk edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi." denildi.

Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."

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