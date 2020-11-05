İyi Parti'de işler kötüye gidiyor! Ümit Özdağ ihraç mı edilecek?

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamıştı. Özdağ'ın özel bir televizyon kanalında yaptığı bu açıklamalar sonrası partide disiplin süreci başlatıldı. Peki Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek mi? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamıştı. Özdağ'ın özel bir televizyon kanalında yaptığı bu açıklamalar sonrası partide disiplin süreci başlatıldı. Peki Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek mi? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.