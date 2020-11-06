ahaber.com.tr/ Özel Haber

A Haber ekranlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın "seçim" mesajı Türkçe'ye çevrilerek verildi. Tarayıcı aracılığıyla Trump'ın mesajı İngilizce'den Türkçe'ye çevirilince kullanıcı adı da Twitter'da "hayalhanemersin" oldu.

Bunun üzerine sosyal medyadan "fake hesap" iftirası atıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya üzerinden bu çirkin saldırıya ortak olarak skandal paylaşımda bulundu.

Lütfü Türkkan, "A Haber, TRT ile yarışıyor. Zeka düzeyleri yayıncılık yapmaya engel bunların." diyerek hakarette bulundu.

İŞTE OLAYIN GERÇEĞİ

Fake hesaptan atılan tweet yok.Tweet Trump'ın gerçek hesapından atılmış, tarayıcıdan "İngilizce'den Türkçe'ye çevir" dediğinizde hesap ismini de "hayalhanemersin" olarak çeviriyor. Ama tweeti değil tüm tarayıcı sayfasını çevireceksiniz.

İNGİLİZCE HALİ





İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME

TÜRKÇE HALİ





İP'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN VE KIZININ SKANDALLARI

MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK'ÜN BABASI HAKKINDA SKANDAL SÖZLER!

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Oğlunun cenaze namazını kendi kıldıran baba Asım Safitürk, TBMM'deydi. Davetli olarak Meclis'e gelen Safitürk, bütçe görüşmeleri yapıldığı sırada da Genel Kurul'u gezdi. Tam da bu sırada Safitürk'ü gören İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, fotoğrafını çekti ve bir skandala imza attı.

Sosyal medya hesabından şehit babasını küçümseyen paylaşımda bulundu. Türkkan, "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" mesajını paylaştı.

CUMA VAKTİ ŞAMPANYA PATLATTI

Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatması ve siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, yine bir skandala imza attı. Dilara Türkkan, Bebek'teki lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara, Cuma vakti şampanya patlatarak Instagram hesabından paylaştı.

Skandal sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan kızı Dilara Türkkan yine bir skandala imza attı.

Belek'te lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kalan Dilara Türkkan, Cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı. Türkkan'ın paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

İLK SKANDALI DEĞİL! YASALARI ÇİĞNEDİ

Dilara Türkkan emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınlamıştı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

YILBAŞI PARTİSİNDE ERKEK DANSÖZ OYNATTI

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

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