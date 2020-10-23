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İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın sessizliğini bozdu | Ümit Özdağ ve Aytun Çıray'a ağır sözler

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Giriş: 23.10.2020 17:38
Güncelleme:23.10.2020 17:52
İYİ Parti’yi karıştıran 'oy verilmeyecekler' listesi hazırladığı iddia edilen teşkilat başkanı Koray Aydın suskunluğunu bozdu ve ilk kez konuştu.  "Ümit Özdağ aday olmadın değil, olamadın" diyen Koray Aydın, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray için de "Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın" dedi. Parti içinde konuşulan "Koray Aydın çok güçlü" tartışmasıyla ilgili olarak ise "Gücümün sahibi Meral Akşener'dir" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların İYİ Parti'de tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.

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