İYİ Parti’de FETÖ depremi! Buğra Kavuncu’ya soruşturma açıldı Ümit Özdağ’ın kaderi belli oluyor

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KAVUNCU TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Ümit Özdağ'ın açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturmanın 22 Ekim'de başlatıldığını ve başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını belirtti. Buğra Kavuncu da Twitter üzerinden "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" şeklinde paylaşımda bulundu.