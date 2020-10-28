İYİ Parti’de FETÖ depremi! Buğra Kavuncu’ya soruşturma açıldı Ümit Özdağ’ın kaderi belli oluyor
FETÖ kriziyle çalkalanan İYİ Parti'de son 24 saatte 2 kritik gelişme yaşandı. FETÖ'cülükle suçlanan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma açıldı. Buğra Kavuncu’yu FETÖ'cülükle suçlayan Ümit Özdağ'ın partideki geleceğinin belli olacağı toplantının tarihi belli oldu.
Edinilen son dakika bilgisine göre İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü. Kavuncu da 21 Ekim'de partililerle birlikte Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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KAVUNCU TWİTTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, Ümit Özdağ'ın açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturmanın 22 Ekim'de başlatıldığını ve başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını belirtti. Buğra Kavuncu da Twitter üzerinden "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" şeklinde paylaşımda bulundu.
ÖZDAĞ'IN İYİ PARTİ'DEKİ KADERİ BELLİ OLUYOR
Sabah'ın haberine göre; İYİ Parti'de İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları nedeniyle İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesini istedikleri yönünde organize oldukları ve eş zamanlı olarak hazırladıkları dilekçeler yarın Genel Başkan Meral Akşener'e sunulacak. Daha önce bu tür sorunlarda kararlı duruş sergilememesi ile bilinen ve krizlerde "Başka çözüm yolları" arayan Akşener'in ne karar vereceği merak ediliyor.
İL BAŞKANI İDDİALARI
Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu ima etmesine yönelik teşkilatların organize hareket etme durumu devam ediyor.
DİSİPLİN KURULUNU GÖREVE ÇAĞIRDILAR!
Bu kapsamda birçok il ve ilçe başkanı tarafından, Özdağ ile ilgili Merkez Disiplin Kurulu (MDK) göreve davet edilirken, parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller" başlıklı maddesinin hükümlerinin uygulanarak ihraç edilmesini içeren dilekçeleri genel merkeze ulaştı. Partide mükerrer olmaması için tasnif işlemi yapılan dilekçeler, 29 Ekim Perşembe günü Akşener'e sunulacak.
BAŞKANLIK DİVANI GÜNDEME ALMADI
TBMM'de grup toplantısının ardından gerçekleşecek olan Başkanlık Divanı gündeminde Özdağ - Kavuncu olayının olmadığı belirtiliyor.