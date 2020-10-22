Ümit Özdağ'ın "FETÖ'cü" dediği Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı'nın karanlık geçmişi

Hürriyet'in haberinde Enver Altaylı'nın geçmişi şu şekilde anlatılıyor; Emekli Albay Talat Aydemir ikinci kez darbeye teşebbüs ettiğinde karargâhı yine Kara Harp Okulu'ydu. Öğrencileri kararlıydı. Hükümeti bu kez devireceklerdi. 19 yaşındaki gözü kara teğmen adayı da kendinden emindi. Okula yönelik bir baskın girişimi olursa hep birlikte yaylım ateşi açacaklar, okula kimseyi sokmayacaklardı. O karayağız Teğmen adayı Enver Altaylı idi. Darbe girişimi bastırılınca ordudan ihraç edilen 1459 Harp Okulu öğrencisinden biri oldu. Ondan sonraki hayatı da çok hareketli geçecekti. Neredeyse her netameli işin altından onun ismi çıkacak, yıllar sonra kanlı bir darbe girişimini yapan örgütle bağlantılı olarak tutuklanacaktı.

Özbek Türkü 'Şakir Han', Sovyet rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınmış, Adana'ya yerleşmişti. Sonradan 'Altaylı' soyadını aldı. Aynı dönemde Türkistan'dan kaçan ve Adana'ya yerleşen Abdurrahman (Kavuncu) Hoca'nın kızıyla evlendi. Enver Altaylı, 1944 yılında bu evlilikten doğdu. Rivayete göre baba Şakir Altaylı, Türkistan'da Enver Paşa'nın emrinde çalışmıştı. Oğluna da onun ismini vermişti. Diğer oğullarına ise o İttihat Terakki'nin diğer güçlü liderleri Cemal ve Talat'ın isimlerini verecekti.