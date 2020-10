FETÖ’nün İYİ Parti’ye sızma hikayesi! Ümit Özdağ ifşa etmişti...

İYİ Partili Ümit Ozdağ el bombasının pimini çekti, İYİ Parti'ye attı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı, kıyameti kopardı. Buğra Kavuncu, Meral Akşener'in prensiydi. Aynı zamanda da vârisi... Peki kimdir Buğra Kavuncu? Buğra Kavuncu'nun hikâyesi çok derinlerde. Dayısı Enver Altaylı'dır. İki aile de Özbek Türkü'dür... Rus mezaliminden kaçarak Türkiye'ye göç ettiler.

FERGANA ÇETESİ

Sene 1938. Kavuncu ailesi o zamanlar Adana'nın bir ilçesi olan Osmaniye'ye yerleşti. Altaylı ailesi de Ceyhan'a.. İlk gelen Abdurrahman Kavuncu oldu. Şakir Altaylı daha sonra geldi. Kardeşinin KGB tarafından öldürülmesi üzerine o da Sovyetler Birliği mezaliminden kaçtı. Kavuncu, Altaylı ve Ruzi Nazar, Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nden hemşeridir. Bu vadi kavgaların çok olduğu bir yerdir. CIA ajanı Enver Altaylı'nın babası Şakir Altaylı, Kavuncular'ın kızıyla evlendi. Akrabalık böyle başladı.





YEŞİL GLADİO

80 sonrası ülkücüler arasında yaşanan milliyetçi-ümmetçi kavgasında "radikal milliyetçilerin" başını çeken isim Abdurrahman Kavuncu'nun torunu Burhan Kavuncu'dur. Yani Buğra Kavuncu'nun amcası... Burhan Kavuncu ile Enver Altaylı ise dayı çocuklarıdır. Radikal İslamcıları örgütleyip Çeçenistan'da savaşmaya götüren de onlardır. CIA ajanı Enver Altaylı sayesinde, Türk cumhuriyetlerinde FETÖ'nün örgütlenmesi sağlanmıştır. Gladio örgütlenmesi artık cemaat/tarikat üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye merkezli Orta Asya ve Kuzey Afrika örgütlenmesini FETÖ'nün elebaşı Gülen üstlendi. Gülen Cemaati = Yeşil Gladio idi. SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetlerinde Yeşil Gladio açılımı okullar üzerinden yapıldı.

KAZAKİSTAN'DA YAPILANDILAR

1992'de Enver Altaylı'nın kuzeni İsmail Kavuncu, Kazakistan'da doktor arkadaşı Zeki Pilge ile beraber Turkuaz Ltd. Şirketi'ni kurdu. Şirket hisselerinin yüzde 35'i İsmail Kavuncu, yüzde 35'i Zeki Pilge, yüzde 15'i Müjdat Güler, yüzde 15'i de Mert Sarı'ya aitti. Şirket, İsmail Kavuncu üzerinden FETÖ desteğini arkasına aldı. Kısa sürede UNILEVER, HENKEL, NESTLE, DANONE gibi markaların Kazakistan'daki tek temsilcisi haline geldi.. Yıllık cirosu 1 milyar doları aştı. Kısa sürede büyüyen şirket Gülen ile birleşince, şirket olmanın ötesine geçerek CIA adına "Orta Asya'yı dizayn etme projesinin ana yürütücüsü" oldu. Şirket kısa sürede Kazakistan'ı esir aldı. Diğer Türk cumhuriyetlerinde de kontrolü sağladı. Ve her istediğini yaptırır hale geldi. Şirketin en güçlü konuma ulaştığı yıllarda ise İYİ Parti'nin prensi Buğra Kavuncu, Kazakistan'a geldi. Buğra Kavuncu kısa zamanda BASF'a genel müdür oldu. Sebebi gayet basit! Şirket FETÖ adına Kırgızistan ve Özbekistan'ı ağ gibi sarmıştı. Yüzde 15 hissenin sahibi olan Müjdat Güler, milletvekili olmak istiyor, Zeki Pilge ise buna karşı çıkıyordu. Güler 2007 seçimlerinde DYP Tekirdağ 1. sıra milletvekeli adayı oldu ama kazanamadı. Şekerbank'ı satın alan Bank Turan Alem'e, Turkuaz şirketinin 50 milyon dalar borcu vardı. Kazak devleti Bank Turan Alem'e el koydu. Şirket ortağı İsmail Kavuncu, Eyüp Belediye Başkanı seçildi. Turkuaz şirketi FETÖ için vazgeçilemezdi ve hemen devreye BANK ASYA sokuldu. Şirketin büyük ortaklarından Zeki Pilge ve şirket CEO'su Hayri Ersoy, ekim ayında BANK ASYA'nın İstanbul'daki genel merkezine gelerek 15 milyon dolar kredi çekti.



SUİKASTI PLANLADI

Arabalarına bindiler ve bir kavşakta durdular. Bu sırada kiralık katil aracın arka sağ camına doğru yanaşarak ateş etti. CEO Hayri Ersoy öldü, Zeki Pilge ağır yaralandı. Hayri Ersoy'un cenazesinde Müjdat Güler ağlayarak, "En yakın dostumu kaybettim " diyordu. Halbuki suikastı planlayan da oydu. Ancak İstanbul'un göbeğinde cinayetle ilgili her şey rahatça tespit edilebilecekken olay örtbas edildi. Dosya 6 yıl tozlu raflarda bekledi. Buğra Kavuncu'nun ismi dünyanın en büyük yolsuzluk belgeleri olan Panama Belgeleri'nde geçiyor.



KİLİT İSİM ENVER ALTAYLI

Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı, eski MİT'çi ve Gülen-CIA irtibatını sağlayan kişidir. Şimdi FETÖ'den tutuklu. Babasının yeğeni İsmail Kavuncu, Orta Asya'da FETÖ'nün en önemli ismidir. Büyükbabası Abdurrahman Kavuncu, CIA'nın en ünlü ajanlarından Ruzi Nazar'ın yakın dostudur. Kendisi, Alman derin devleti BND ile de yakın ilişkisi olan BASF'ta CEO idi. Meral Akşener kâğıt üstündeki isimdir. Parti içten fethedilmeye başlanmıştır. Partide küreselciler (yurtdışı güçler) ile milli kanadın mücadelesi sürmektedir.



NAZAR-GÜLEN ALTAYLI ÜÇGENİ

CIA'nın en ünlü istihbaratçısı Ruzi Nazar, Abdurrahman Kavuncu ile Özbekistan'dan arkadaştır. Ruzi Nazar daha sonra Adana'ya arkadaşının yanına çok sık gelip gider. Ruzi Nazar ve Enver Altaylı, Türkiye'nin NATO'ya kabulü sonrasında Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurdu. İlk şube Malatya'da açıldı. Malatya şubesinden, Mehmet Ali Ağca, Oral Çelik (ikisi de Abdi İpekçi ve Papa suikastı ile tanınıyor), Hüseyin Üzmez (Ahmet Emin Yalman suikastı) gibi isimler çıktı. İkinci şubeyi Fetullah Gülen Erzurum'da açtı. Fetullah Gülen, etkileyici konuşmaları ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzmir'e de bunun için atandı. Çünkü NATO'nun en önemli istihbarat birimlerinden birisi İzmir'deydi. Gülen'i CIA ile tanıştıran isim Enver Altaylı'dır. Bu buluşmada en önemli rolü oynayan kişi de CIA ajanı Ruzi Nazar'dır.

