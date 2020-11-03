Son dakika: Mucize çocuklar: Elif - Ayda! Elif'in hastaneden ilk görüntüleri! İşte annesiyle kavuşma anı

Son dakika haberi... Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ailesiyle bir araya geldi. Elif'in annesi o anlarda, "Prensesim, anne burada senin yanında bir tanem. Ben seni çok seviyorum annecim. Sen bir meleksin benim bebeğim. Benim meleğimsin. Benim bebeğim. Aslan kızlarım benim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ailesiyle bir araya geldi.

ASLAN KIZLARIM BENİM

Elif'in annesi o anlarda, "Prensesim, anne burada senin yanında bir tanem. Ben seni çok seviyorum annecim. Sen bir meleksin benim bebeğim. Benim meleğimsin. Benim bebeğim. Aslan kızlarım benim" ifadelerini kullandı.