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İzmir’de çirkin olay! Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde satıyormuş

Son dakika haberine göre... Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö., .

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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İzmir’de çirkin olay! Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde satıyormuş

Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.

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BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, adliyeye sevk edildi.

İşte o kareler:

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