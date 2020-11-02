İzmir'de bir mucize daha! 3 yaşındaki Elif bebek canlı çıkarıldı...
Son dakika haberine göre; İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden 65 saat geçerken, bir mucize haberi daha geldi. 3 yaşındaki Elif bebek yaralı olarak kurtarıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden 65 saat geçerken, bir mucize haberi daha geldi. 3 yaşındaki Elif bebek yaralı olarak kurtarıldı.
Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edilmişti. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarılmıştı. Sağ kurtarılan bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Enkaz altındaki diğer çocuk için kurtarma çalışmaları devam ederken müjdeli haber 65 saat sonra geldi. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Ayrıntılar geliyor...