İzmir'de bir mucize daha! 3 yaşındaki Elif bebek canlı çıkarıldı...

İzmir'de meydana gelen depremin üzerinden 65 saat geçerken, bir mucize haberi daha geldi. 3 yaşındaki Elif bebek yaralı olarak kurtarıldı.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edilmişti. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarılmıştı. Sağ kurtarılan bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Enkaz altındaki diğer çocuk için kurtarma çalışmaları devam ederken müjdeli haber 65 saat sonra geldi. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Ayrıntılar geliyor...