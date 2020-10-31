Son dakika haberi... Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; dün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 3 büyüklüğü 37'si üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşandı. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 885 kişi yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanırken, kalan 8 binada çalışmalar sürdürülüyor.

4 BİN 995 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 4 bin 995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ederken, Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları da yürütülüyor. Deprem sonrasında, 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılırken, JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

20 TEKNE KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre depremde 9 tekne battı, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, 21 tekne ise karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64 bin 345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.

PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA GRUPLARI SAHADA

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilirken, psikososyal çalışma grubundan 95 personelin 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı kaydedildi. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edildiği bildirildi.

4 İSTASYON KURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunduğuna dikkat çekilerek, "Kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır" denildi.

8 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.

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