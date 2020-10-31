İYİ Parti'deki tasfiyeler HDP ittifakına hazırlık mı?

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği için disipline sevkedilen Ümit Özdağ'ın 7 gün içinde savunma yapması gerekiyor. Ardından disiplin kurulu ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek. Parti içindeki FETÖ tartışmaları sürerken hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in tweetleri gündeme düştü. Erdem'in FETÖ ve HDP'ye övgüler içeren mesajları ortaya çıktı.

FETÖ VE HDP'YE ÖVGÜ

Erdem'in 2012'de attığı "Leyla Zana işareti verir demedim mi ellerimizi taşın altına koyarak Apo'yu ev hapsine yollayacağız" mesajı ile Kasım 2015 seçimlerinden sonra attığı "Sakın ola ki Leyla Zana'ya bir kere daha dokunulmasın. Kürt halkı için ömrünü adamıştır. Türkiye'ye barış gelecekse Leyla Zana olmadan olmaz" mesajı tartışılıyor. Bir diğer tartışmalı paylaşım ise FETÖ ile ilgili attığı tweet. Erdem, bu paylaşımında "Fethullah Hoca döndüğünde havaalanına gidecek olanların araba kuyrukları İzmit'ten Edirne'den başlar. Humeyni'nin İran'a dönüşü hiç kalır" demiş.

BU KAFAYLA NEREYE?

Erdem'e ilk tepki Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Türk milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara 'Genel Başkan yardımcım' demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık" mesajını paylaştı. Muhalif isimlerden İsmail Koncuk da şu sözlerle tepki gösterdi: "Dava adamlarına, kurucularımıza kara liste, bu arkadaşlara divan üyeliği! Soru şu: Bu arkadaşı İYİ Parti'ye kim getirdi? Kim allayıp pullayıp sundu? Operasyon mu arıyorsunuz? İşte size operasyon! Böyle zihniyete sahip kişilerle nereye gitmeyi umut ediyordunuz?"

2023'E HAZIRLIK

Kulislerde, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ile anayasa taslağı hazırladığı konuşulan İYİ Parti'nin, 2023 seçimleri için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Meral Akşener liderliğindeki partinin seçimlere kadar Millet İttifakı ve gizli ortakları HDP ile birlikteliğe karşı çıkan isimleri tasfiye ederek, vitrinine hem HDP, hem de CHP'ye yakın isimleri getirmeyi planladığı dillendiriliyor.

DARBE GECESİ: SOKAĞA ÇIKMAYIN

Bahadır Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece de "Gençler ben CNN'den şu anda ayrıldım. Olay çok çok ciddi, evlerinize dönün. Lütfen evdeyseniz de çıkmayın. Yorum yapan tweetler falan atmayın" şeklinde skandal bir çağrı yapmış.

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