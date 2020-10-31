31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir depreminde 24 kişinin arandığı Emrah Sitesi'nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

İzmir depreminde 24 kişinin arandığı Emrah Sitesi'nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2020 06:19
Güncelleme:31.10.2020 06:26
İzmir depreminde enkaz haline gelen Emrah Sitesi'nden acı haber geldi. 24 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği Emrah Sitesi'nin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir depreminin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise 2 blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor.

Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra "Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun." diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar görmüş durumda.

ACI HABER GELDİ

Sabah saatlerine kadar devam eden çalışma sonunda, 24 kişinin bulunduğu enkadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Emrah Sitesi'nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Emrah Sitesi'nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
İzmir depremi sonrasında halk çadırlarda sabahladı
İzmir depremi sonrasında halk çadırlarda sabahladı
Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı
3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu
3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu
Enkazda yaşam sessizliği: Sesimi duyan var mı?
Enkazda yaşam sessizliği: Sesimi duyan var mı?
Depreme canlı yayında yakalandılar: 6.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Depreme canlı yayında yakalandılar: 6.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler ortaya çıktı
Buse'nin kurtarılma anları A Haber'de
Buse'nin kurtarılma anları A Haber'de
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz böyle çıkarıldı
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz böyle çıkarıldı
Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'de havadan destek verdi
Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'de havadan destek verdi
Enkaz altında kalan Buse'de yeni gelişme: Telefonda yardıma gelen köpeği gördüğünü söyledi
Enkaz altında kalan Buse'de yeni gelişme: Telefonda yardıma gelen köpeği gördüğünü söyledi
Daha Fazla Video Göster