Cumhuriyet 97 yaşında! Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

İşte siyasilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları:



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türkiye, her şeye rağmen, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhuriyetin, bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletin verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun ve vatan sevgisinin bir eseri olduğunu bildirdi. Cumhuriyetin, her alanda ilerleyişin kaynağı, birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:



"Bir asra yaklaşan zaman diliminde Cumhuriyetimizin kat ettiği mesafe, hepimiz için büyük bir iftihar vesilesidir. Cumhuriyetimizi her koşulda korumak, yüceltmek ve ileriye taşımak ecdadımıza olan borcumuz, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına birlik ve beraberlikle emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm gayemiz, gelecek nesillerimize hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir ülke bırakmaktır. Siyasi başarı ve kazanımlarımızla birlikte sanayi, üretim ve ihracattaki dinamizmimizi sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle küresel ekonominin büyük bir darboğaz yaşadığı bu süreçte, Türkiye olarak sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında da en güçlü durabilen ve en hızlı ekonomik toparlanma yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor; çalışmalarımızı iş insanlarımızla birlikte gayret ve titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye, her şeye rağmen, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum."

BAKAN SOYLU: BİZ ÇOCUKLARIMIZA, TERÖRÜ MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız. 2023'e ait tüm hedeflerimize ulaşmak ve 1923'teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine, güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız" dedi.

Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin 20'nci yüzyılın insanlık dışı sömürge mücadelesi içinde doğduğunu ve bugün 97 yaşına ulaştığını belirtti. Bakan Soylu, "Sadece 'güçlünün güçsüzü ezmediği bir dünya' isteyen; sadece kendi ülkesinde, kendi inancını özgürce yaşamak isteyen; bin yıldır üzerinde yaşadığı bu vatanı çocuklarına daha müreffeh bir ülke olarak emanet etmek isteyen bu toprağın çocukları, Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir mücadeleye imza atmış ve atalarından aldığı emaneti, ay yıldızlı bayrağımız ve güzel Cumhuriyetimizle geleceğe taşımıştır. 97 yıl önce bize bu mirası bırakan o fedakâr insanların inançları ve arzuları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada, inançlarından, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir" dedi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ'DEN 29 EKİM MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Egemenliğimizin tescili Cumhuriyetimizin 97. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN '29 EKİM' MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'inci yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. TBMM'nin İstiklal Mücadelesi'nin ardından tarihi bir karara daha imza atarak Cumhuriyet'i ilan ettiğini kaydeden Şentop, "Bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle TBMM; Milli Mücadele'nin kalbi ve karargahı olma vasfına, kurucu olma ayrıcalığını da eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının, Anadolu'yu işgal ve istiladan kurtarırken, milletle sarsılmaz bağını oluşturan Meclis; bu defa kurulan yeni devletin yönetim şeklini belirlemiş; milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü ve kudretini ilan ederek yeni bir yol açmıştır. Bu karar sadece bir yönetim biçiminin ilanı olmaktan çok öte manalara, yeryüzünün mazlum ve mağdur milletlerine yol gösteren ve örnek olan boyutlara sahiptir. 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' kararlılığıyla devam eden mücadelenin, Tam Bağımsızlık ve Milli Egemenlik yürüyüşünde Cumhuriyet'in ilanı, bir dönüm noktası, bir büyük başlangıç ve yol haritası olmuştur" ifadelerini kullandı.





"Milli iradenin tartışılmaz üstünlüğü ile milletin her ferdinin katılımıyla, her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında" diyen Şentop, mesajına şöyle devam etti:



"Bir büyük savaşın ardından kuruluşunu, ikinci büyük savaşın ardından çok partili demokratik hayata geçişini gerçekleştiren, peşpeşe gelen darbelere rağmen, her defasında daha güçlü olarak tarih sahnesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, asra yaklaşan tecrübesi ve birikimiyle hepimizin gözbebeğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük mirası, milletin, millet iradesinin ve onların bizlere bahşettiği kararlılığın üzerinde istikbale doğru büyük ve emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu vesileyle milletçe paylaştığımız bu coşkulu ve heyecanlı günde devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve hürriyet kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını kutluyorum."

İBRAHİM KALIN: CUMHURİYET, BU MİLLETİN DİRİLİŞ HİKAYESİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir. Yeniden ayakları üzerinde yükselmesidir. Bağımsızlık bildirgemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

