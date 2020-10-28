Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına Charlie Hebdo kınaması
Son dakika.. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı.
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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak şiddetle kınandı.
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