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Son dakika: Hatay'daki terör saldırısı nedeniyle 5 zanlı gözaltına alındı

Son dakika... 'ın İskenderun ilçesinde, 2 'lı teröristin girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yaşanan terör saldırısı sonrasında soruşturma başlatmıştı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Hatay'daki terör saldırısı nedeniyle 5 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan terör saldırısı sonrasında etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasbedip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesi üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü, diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."

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