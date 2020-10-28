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Son dakika: Bakan Akar'dan Charlie Hebdo dergisine sert tepki: Terörün mizah halidir!

Son dakika haberi... dergisindeki yayın hakkında sert açıklamalarda bulunan : "İfade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Bakan Akar'dan Charlie Hebdo dergisine sert tepki: Terörün mizah halidir!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Dergisi Charlie Hebdo'nun İslamiyet'e, ülkemize ve Sn. Cumhurbaşkanınıza yönelik gayri ahlaki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu:

Fransa'da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz.

Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet'e saldıran bu dergi, yayınları ile AB'nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir.

Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir.

Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağı ve en çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır.

Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz.



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