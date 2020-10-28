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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama

Yardımcısı , "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

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