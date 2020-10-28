Demba Ba'dan Başkan Erdoğan'a tam destek! Fransız basınına sert tepki

Ünlü futbolcu Demba Ba, Fransız basınına verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini ve Avrupa'nın anlattığıyla kendi gördüğü Erdoğan'ın farklı olduğunu belirtti.

Başakşehir'in golcüsü Demba Ba'nın Le Parisien'e verdiği röportajdan Başkan Erdoğan ile ilgili kısmı şu şekilde:

"Batı'da söylendiği gibi Erdoğan bir diktatör olsaydı, Başakşehir sürekli şampiyon olurdu. Başkan Erdoğan'ın Başakşehir ile özel bir bağı var ancak herhangi bir şeye müdahalesi yok. Avrupa'nın anlattığı Erdoğan, benim gördüğüm Erdoğan değil. Ben ona karşı değilim."