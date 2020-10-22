İYİ Parti'yi karıştıracak görüntü! Adem Taşkaya A Haber'de yayınladı...
Siyaset gündeminin son haftalarını meşgul eden İYİ Parti'de karışıklık, kriz ve yeni iddialar bitmek bilmiyor. İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya A Haber ekranlarında, 2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı, Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğrafı paylaştı.
İYİ Parti eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya'nın canlı yayında verdiği son dakika haberi halihazırda karışmış durumda olan İYİ Parti'nin içinde yeni bir kavga ve soru işaretini beraberinde getirdi. A Haber'e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya "Bu bir suç duyurusudur" dedi ve hem Buğra Kavuncu konusunda hem de İYİ Parti'nin HDP işbirlikleri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
FETÖ'NÜN AĞIR İSİMLERİ İLE KAVUNCU AYNI YEMEK MASASINDA!
Taşkaya 2014 yılında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı , Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğraf paylaştı.
"Bu bir suç duyurusudur" diyen Taşkaya paylaştığı son dakika görüntülerine isyan ederek İYİ Partili Kavuncu'ya 'sizin FETÖ'cülerle ne işiniz var' sorusunu yöneltti. Adem Taşkaya öte yandan, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gizli bir anayasa planladığını ifade etti. İşte eski İYİ Partili Adem Taşkaya'nın Ahaber'e verdiği o özel röportajdan öne çıkanlar
KAVUNCU BİR ANDA PRENS YAPILDI!
"Bu fotoğraftakiler Bank Asya, Zaman Gazetesi yöneticileridir. yanlarında tutuklu olan Enver Altaylı var. Diğer isimler de Buğra Kavuncu'nun babası ve kardeşi var. Bu masanın izahı yok. Sizin bu masada ne işiniz var? Biz o dönem partinin kurucusu olarak alınmamasını söyledi Ümit Özdağ. Başta bunu engelledi. Ama daha sonra partiye alındı ve prens yapıldı. İl başkanı yapıldı. Hiçbir geçmişi olmayan bir adam bir anda çıktı ve İl Başkanı oldu.
CHP, İYİ PARTİ VE HDP GİZLİ ANAYASA PLANLADI
Ben daha önce istifa ederken bunu söyledim. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin bir araya gelerek gizlice partililerden habersiz gizli bir anayasa hazırladığını açıkladım. CHP adına İbrahim Kaboğlu, HDP adına Mithat Sancar vardı İYİ Partili ismi Akşener'in açıklamasını istedim. Kendisi açıklamayınca ben son dakika olarak açıkladım. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapıldı ve ikinci tura kalsaydı "Açılım anayasası" adı altında bu bütün partiler tarafından aynı taslak şeklinde ortaya çıkarılıp desteklenecekti.
YALAN SÖYLÜYORSAM BANA DAVA AÇSINLAR
Bu parti Milliyetçilerin samimiyetini, iyi niyetini kullanan bir parti. Bunların hiçbirini inkar edebilecek bir kişi yok. En büyük özelliği sorunları halının altına süpürmesidir. Ben iftira atıyorsam bana dava açsınlar, açıklama yapsınlar. Yapamazlar
İşte Taşkaya'nın canlı yayında açıkladığı o fotoğraf...
Fotoğrafta Zaman Gazetesi Baş yazarı, Bank Asya imamı, Engin Altaylı gibi kritik isimlerin olduğu görülüyor.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Ahmet Hakan'ın programında yaptığı açıklamalarla İYİ Parti'nin FETÖ ile ilgili hassasiyetinin olmadığını belirterek İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantıları olduğuna yönelik Genel Başkanı uyardığını ve buna rağmen görev verildiğini aktardı. Özdağ'ın FETÖ'cü dediği Kavuncu da önceki gün Akşener'den aldığı destekle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Akşener ise problemlerin sükunetle çözülmesi gerektiğini söylerken Buğra Kavuncu'nun arkasında durmuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kavuncu'ya destek çıkarak "Kendisi suç duyurusunda bulunarak iddiasını ispat etme imkanı tanıyacaktır" demişti.
İYİ Parti'de tüm bu tartışmaların yanı sıra Genel İdare Kuruluna "İstanmeyenler listesi" hazırlanarak bazı vekillere oy verilmemesinin sağlandığı iddialarıyla da gündemde.