Son dakika: YDS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Tıkla-öğren...

Son dakika... YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2020-YDS) katılan adaylar heyecanla sonuçları bekliyordu. Merakla beklenen sonuçlar bugün açıklandı. YDS puan hesaplama ve sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YDS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 YDS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2020 YDS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 YDS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

2020 YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler,ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 –100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 –89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 –79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 –69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 –59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.