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Son dakika: İYİ Parti'de FETÖ çatlağı! Ümit Özdağ ihraç mı edilecek?

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Giriş: 21.10.2020 11:14
Güncelleme:21.10.2020 11:30
Son dakika haberi... İYİ Parti'de FETÖ krizi büyüyor. Buğra Kavuncu’ya FETÖ suçlaması İYİ Parti’yi karıştırdı. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçlamasının ardından neler yaşanıyor? Ümit Özdağ ihraç mı edilecek? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İYİ Parti'de FETÖ krizi büyüyor. Buğra Kavuncu'ya FETÖ suçlaması İYİ Parti'yi karıştırdı. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamasının ardından neler yaşanıyor? Ümit Özdağ ihraç mı edilecek? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

'BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR'

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

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'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler." ifadelerini kullandı.

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