Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor?
Twitter çöktü mü? Sorusunun yanıtı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Son saatlerde yaşanan ulaşım sıkıntısının nedeni merak ediliyor. Twitter'da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı. Sorunun ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor?
Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı. Sorunun ne zaman düzeleceği araştırılmaya başlandı. İşte, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sayfa neden yenilenmiyor? Sorularının cevabı ahaber.com.tr'de...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcıların merakla araştırdığı soru hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
İnternette Google erişim olmadığı için hareket etmiyor. Google ve Youtube olmadığı yerde Twitter ve Whatsapp'a girmek isteyenler de erişim problemi yaşıyor. Ancak Twitter ve Whatsapp daha hızlı bir şekilde düzelirken Google ve Youtube halen erişim yok?
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve WhatsApp'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, ilk etapta yaşanan yoğunluğunun artan trafiğe bağlı kaynaklandığı düşünülüyor.