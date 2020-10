Son dakika: Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.

ABD Başkanı Trump, Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don't be afraid of Covid. Don't let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!