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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu

Son dakika haberleri... testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oldu. "Covid-19'dan korkmayın" paylaşımı ile Twitter'dan taburcu olacağını duyuran Trump, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.

ABD Başkanı Trump, Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu KORONAVİRÜSE YAKALANAN TRUMP TABURCU OLDU

TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacağı saati açıkladı! SON DAKİKA...ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TABURCU OLACAĞI SAATİ AÇIKLADI!

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