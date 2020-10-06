Son dakika: Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.

ABD Başkanı Trump, Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.