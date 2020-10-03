Son dakika: Başkan Erdoğan dev projeyi açıyor! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre baraj Bakan Bekir Pakdemirli'nin de sahadan katılacağı törenle açılacak. Törende, Reyhanlı Barajı'nın yanı sıra Hatay'da tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin de açılışları gerçekleştirilecek.





Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini bildirdi.

ÜLKE EKONOMİSİNE DEV KATKI SAĞLAYACAK

Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Projenin tüm üniteleri ile tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.