Son dakika: Başkan Erdoğan dev projeyi açıyor! Türkiye'nin en büyüğü olacak

Son dakika haberine göre Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete girecek. Törende, Reyhanlı Barajı'nın yanı sıra Hatay'da tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin de açılışları gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı…