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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Başkan , koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika: Başkan Erdoğandan ABD Başkanı Donald Trumpa geçmiş olsun mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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