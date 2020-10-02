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Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı adresinden kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trumpın koronavirüs Covid-19 testi pozitif çıktı SON DAKİKA: ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP'IN KORONAVİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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